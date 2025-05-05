مسيرات انتحارية تستهدف قاعدة عثمان دقنة الجوية في بورتسودان

أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله أن مسيرات انتحارية استهدفت قاعدة عثمان دقنة الجوية في مدينة بورتسودان، إلى جانب مستودع للبضائع وعدد من المنشآت المدنية.

وأوضح المتحدث أن المضادات الأرضية للقوات المسلحة تصدت للهجمات وأسقطت عددا من المسيرات، بينما تسببت أخرى في أضرار محدودة شملت إصابة مخزن للذخيرة داخل القاعدة، دون تسجيل إصابات بشرية.

كما استهدفت مسيرات أخرى مطار مدينة كسلا الواقعة على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب غرب بورتسودان، ويعد هذا الاستهداف الأول لمطار بورتسودان الدولي.

تقرير: الطاهر المرضي