جهود حكومية باليابان لدعم قطاع السيارات

يواجه قطاع السيارات الياباني زيادة بالرسوم الجمركية الأميركية التي بدأ سريانها أوائل أبريل/نيسان الماضي، مما سيؤثر على شركات السيارات الكبرى.

وفي وقت أعلنت الحكومة اليابانية نيتها دعم هذا القطاع المتضرر تجري جولة ثانية من المفاوضات، بشأن التعريفات الجمركية في واشنطن، بين وزراء كلا البلدين. إلا أن احتمال فشلها هاجس قائم يقلق صانعي السيارات اليابانية ويدفع بعضهم لزيادة الإنتاج بالولايات المتحدة بينما ارتأى آخرون وقف تصدير أنواع محددة من السيارات بانتظار ما سيؤول إليه مسار التفاوض.

تقرير: مها ماتسومورا