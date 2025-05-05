الصراع الدولي على المعادن.. تحقيق للجزيرة من صحراء تشيلي المعروفة كمخزن ضخم لليثيوم

ترصد الجزيرة -في سلسلة تقارير ضمن ملف خاص- احتدام الصراع الدولي على المعادن النادرة. ومع تصاعد السباق الدولي على المعادن الثمينة، تبرز تشيلي ضمن أبرز البلدان ذات الاحتياطي المهم لمعدن الليثيوم،

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وبوصفها سوقا تشتد فيه المنافسة بشكل خاص، بين الصين والولايات المتحدة. قصة المادة البيضاء في تشيلي قديمة جديدة، استخدمت بعد اكتشافها في سبعينيات القرن الماضي في صناعة مواد البناء والأدوية لتعتبرها الحكومة العسكرية في تشيلي آنذاك ثروة وطنية حدت من تصديرها. مراسل الجزيرة حسان مسعود من صحراء آتاكاما يعرفنا على تفاصيل إنتاج الليثيوم التشيلي.

المصدر : الجزيرة