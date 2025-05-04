واقع المجاعة في غزة.. أرقام وحقائق

مع استمرار الحصار على غزة، بدأ الجوع يفتك بسكان القطاع وخاصة الفئات الهشة.

ووفق إحصاءات أممية فإن الاحتياجات الغذائية لا تلبي لأكثر من 92% من الأطفال بين 6 – 23 شهرا ولا الحوامل والمرضعات بسبب نقص التنوع الغذائي الأدنى. كما يحتاج نحو 290 ألف طفل دون الخامسة و150 ألفا من الحوامل والمرضعات إلى التغذية والمكملات الدقيقة. ويُقدر أن أكثر من 60 ألف طفل سيحتاجون العام الجاري إلى علاج سوء التغذية الحاد فضلا عن أكثر من 16 ألفا من الحوامل والمرضعات. تفاصيل وأرقام أكثر في تقرير وليد العطار.