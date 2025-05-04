كييف تتعرض لهجوم روسي كبير وسط محادثات السلام المتعثرة

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مدن أخرى هجوما روسيا واسعا باستخدام الطائرات المسيّرة، حيث أفادت القوات الجوية الأوكرانية بإطلاق 165 مسيرة، تمكنت من إسقاط أقل من نصفها.

وأسفر الهجوم، الذي يعد الأكبر على العاصمة منذ 24 أبريل/نيسان الماضي، عن عشرات الجرحى وأضرار مادية جسيمة.

يأتي هذا التصعيد متزامنا مع محادثات ترعاها واشنطن لوقف إطلاق النار، حيث أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تريد السلام مقترنا بضمانات أمنية.

تقرير: عدنان بوريني