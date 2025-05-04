السعودية تتصدر الدول العربية في احتياطيات النفط بـ259 مليار برميل

كشف تقرير حديث، صادر عن موقع “غلوبال فاير باور” المتخصص في الشؤون الإستراتيجية والعسكرية، عن تصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية من حيث احتياطيات النفط، محتلة المرتبة الأولى عربيا.

وبحسب التقرير، حل العراق في المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية والخامسة عالميا باحتياطي نفطي يقدر بنحو 145 مليار برميل، مما يعزز مكانته كأحد أهم منتجي النفط في العالم.

وأظهرت البيانات أن الكويت تأتي في المركز الثالث عربيا والسادس عالميا باحتياطي يبلغ 102 مليار برميل، بينما حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة عربيا والسابعة عالميا باحتياطي نفطي يصل إلى 98 مليار برميل.