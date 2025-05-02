اتساع الخلافات بين القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل

يبحث المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل خطط توسيع العملية العسكرية في غزة وسط خلافات مستمرة بين القيادتين السياسية والعسكرية.

ويأتي الاجتماع بعد ساعات من إصدار الجيش بيانا يحدد فيه أن الهدف الأعلى للعملية هو إعادة المحتجزين، في تعارض مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قال إن النصر على الأعداء هو الهدف، وفي ظل تحذيرات مما يشكله الضغط العسكري من خطورة على الأسرى الإسرائيليين والجنود في القطاع.

تقرير: محمد خيري