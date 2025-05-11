فرض رسوم على السفن المرتبطة بالصين لدى رسوها بالولايات المتحدة

سيتعيّن على مالكي ومشغّلي السفن المصنوعة في الصين دفع رسوم جديدة عندما ترسو في الموانئ الأميركية، وهو إجراء من المقرر دخوله حيز التنفيذ في غضون 180 يوما،

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على أن تزداد هذه الرسوم تدريجيا، في محاولة لإحياء صناعة بناء السفن داخل الولايات المتحدة وتقليص الهيمنة الصينية على هذا القطاع الإستراتيجي. وتعتزم الولايات المتحدة جعل السفن المصنوعة في الصين تدفع 18 دولارا على كل طن صاف و120 دولارا على كل حاوية مع زيادة من 5 دولارات سنويا. وسيرتفع الرسم المفروض على الحاوية إلى 154 دولارا في العام الثاني.

المصدر : الجزيرة