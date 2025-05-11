تفاقم أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

حذر مكتب إعلام الأسرى من تفاقم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، واصفا ما يجري بأنه سياسة اغتيال بطيء تستهدف الرموز الوطنية من الحركة الأسيرة.

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من جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتعرضون لتعذيب ممنهج وعزل طويل الأمد وتجويع متعمد. ويقبع قرابة 9900 أسير وأسيرة في سجون الاحتلال، ويضاف إليهم آلاف آخرون من غزة رهن الاختفاء القسري.

المصدر : الجزيرة