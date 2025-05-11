الهند وباكستان تتوصلان إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار

بعد أربع أيام من القصف والغارات المتبادلة، أعلنت الهند وباكستان التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى الاتفاق بعد محادثات بوساطة أميركية.

ولم يتأخر تقدير رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لجهود الولايات المتحدة، وكتب على منصة "إكس" إن بلاده قبلت وقف إطلاق النار مع الهند حرصا على السلام والاستقرار الإقليميين.

أما نيودلهي فحرصت وزارة دفاعها على التذكير بأنّها ستبقى مستعدة لأيّ عمليات ضرورية للدفاع عن البلاد.

تقرير: مريم أوباييش