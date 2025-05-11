اشتباك في أكثر من نقطة بغزة وخسائر الاحتلال تتصاعد

يحتدم الاشتباك بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في أكثر من نقطة بقطاع غزة. وكثفت كتائب القسام في الأسبوعين الأخيرين عملياتها المركبة وفخاخها في مناطق مختلفة من شرقي رفح.

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وجاءت هذه الهجمات ضمن سلسلة عمليات سمتها المقاومة عملياتِ "أبواب الجحيم"، إلى جانب عمليات أعلنت عنها أخيرا في منطقة الفراحين شرقي خان يونس. وفي ساحة أخرى متجددة، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين كبيرين و7 جنود بحي الشجاعية في انفجار لغم شمالي قطاع غزة. تقرير: وليد العطار

المصدر : الجزيرة