قادة وزعماء أوروبيون يزورون كييف إحياء لما يعرف في أوكرانيا بيوم أوروبا

تشهد العاصمة الأوكرانية كييف زيارة قادة وزعماء ومسؤولين أوروبيين في إطار إحياء ما يسمى بـ”يوم أوروبا” المتزامن مع ذكرى عيد النصر على النازية.

وقد وصل عدد من القادة ووزراء الخارجية لتأكيد دعمهم لأوكرانيا. ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات بزيارة نصب قتلى الجيش الأوكراني في الحرب مع روسيا وسط ميدان الاستقلال في أوكرانيا قبل انطلاق قمة ما يسمى "تحالف الراغبين" للدول المستعدة للمشاركة في قوة أمن أوروبية على الأراضي الأوكرانية.

تقرير: حسان مسعود