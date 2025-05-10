تحديات تواجه فرق الدفاع المدني في إخماد حرائق ريف اللاذقية

تواجه فرق الدفاع المدني السوري صعوبات كثيرة في السيطرة على الحرائق في أحراج ريف اللاذقية لليوم الثالث على التوالي بسبب تضاريس المنطقة، وعدم وجود خطوط جاهزة للحد من توسع الحريق،

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وبُعد مصادر التزود بالمياه، إضافة لعدم توفر آليات نوعية مجنزرة، مما يجعل التدخل أكثر صعوبة. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الطوارئ والكوارث السورية عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع وزارات الزراعة والدفاع والداخلية بهدف السيطرة على الحرائق. تقرير: أدهم أبو الحسام

المصدر : الجزيرة