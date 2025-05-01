الأمن يستعيد السيطرة على أشرفية صحنايا بعد اشتباكات مسلحة

تمكنت قوات الأمن العام السورية ووزارة الدفاع من استعادة السيطرة على منطقة أشرفية صحنايا ومدينة صحنايا بريف دمشق، بعد اشتباكات مع مجموعات مسلحة خارجة عن القانون.

وكانت هذه المجموعات قد استهدفت مواقع أمنية تابعة لوزارة الداخلية، مما أسفر عن مقتل 16 عنصراً أمنياً على الأقل.

ونجحت قوات الأمن في قتل وأسر عدد من المسلحين، وقد تزامنت هذه العملية مع غارات جوية إسرائيلية استهدفت المنطقة وأطرافها بعدة ضربات.

تقرير: ميلاد فضل