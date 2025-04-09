الأسواق العالمية تواصل التأرجح على وقع تعريفات ترامب الجمركية

شهدت الأسواق العالمية تأرجحا أمس الثلاثاء على وقع مباحثات أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع عدد من قادة الدول التي ترغب في مناقشة التعريفات الجمركية التي أعلن عنها مؤخرا.

وحتى الصين، التي تخوض حربا ندية مع الولايات المتحدة في هذه التعريفات، يقول ترامب إنها راغبة بشدة في إجراء مفاوضات حول هذا الأمر، في حين أكدت بكين أنها ستواصل ما بدأته حتى النهاية.

في الوقت نفسه، يحاول الاتحاد الأوروبي منع وقوع حرب تجارية عالمية يقول محللون إنها واقعة لا محالة في ظل قرارات ترامب.

وقد دعت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد أورسولا فون دير لاين، الحكومة الصينية لتجنب التصعيد والعمل على تجاوز الخلاف عبر التفاوض.