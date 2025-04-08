لقاء بين ترامب ونتنياهو في واشنطن لبحث ملفات عدة

اجتماع غامض رُتب على عجل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خضم حرب مستعرة على غزة، وتلميحات إسرائيلية لضرب المواقع النووية الإيرانية،

واحتلال إسرائيلي لأجزاء من سوريا على وقع ضربات أميركية على اليمن. وقد ألغى البيت الأبيض مؤتمرا صحفيا كان مقررا بين ترامب ونتنياهو دون ذكر الأسباب، ليضاف ذلك إلى الغموض الذي اكتنف هذه الزيارة التي تزامنت مع حملة عسكرية شرسة ضد المدنيين في غزة.

تقرير: وجد وقفي