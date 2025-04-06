مظاهرة أمام قنصلية إسرائيل في إسطنبول تنديدا بمجازر غزة

شارك آلاف الأتراك في مظاهرة حاشدة انطلقت صوب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول للتنديد بالمجازر البشعة وسياسة التجويع التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وحملت المظاهرة شعارات عدة مثل "غزة تتعرض لمذبحة"، و"لنقف معا ونتحد"، و"لا تصمتوا واصرخوا في وجه الظلم"، و"سيروا من أجل غزة" وغيرها.

وعكست هتافات المتظاهرين غضبا شديدا على مجازر إسرائيل المستمرة التي خلفت أكثر من 50 ألف شهيد وعشرات آلاف المصابين معظمهم من الأطفال والنساء.

تقرير: عامر لافي