مظاهرات في ولايات أميركية رفضا لسياسات ترامب

شهدت العاصمة الأميركية واشنطن وولايات عدة، مظاهرات رافضة لسياسات الرئيس دونالد ترامب والمشرف على هيئة الكفاءة الحكومية الجديدة إيلون ماسك.

وشارك في الاحتجاجات أكثر من 150 منظمة لحقوق الإنسان، ونقابات عمال، وجرى الإعلان عن أكثر من 1200 مظاهرة في جميع الولايات الأميركية. ويحتج المتظاهرون على سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس ترامب، منها طرد الموظفين الفدراليين، وتقليص حجم الوكالات الحكومية، وترحيل المهاجرين، وتخفيض تمويل برامج الصحة الفدرالية.

تقرير: محمد العلمي