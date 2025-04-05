إصرار ترامب على بسط النفوذ الأميركي على جزيرة غرينلاند

منذ وصوله للبيت الأبيض يبدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب عازما على بسط النفوذ الأميركي على جزيرة غرينلاند التابعة للدانمارك والواقعة في المحيط المتجمد الشمالي،

ورغم أنه ليس أول رئيس أميركي يسعى لتحقيق ذلك، فإنه بلا شك الأكثر إصرارا، وبنبرة صادمة لحلفاء واشنطن الأوروبيين. من جهته قال وزير خارجية الدانمارك إنه أبلغ نظيره الأميركي، أثناء لقائهما في بروكسل، بمعارضة بلاده بشدة تصريحات الرئيس الأميركي بشأن الاستحواذ على جزيرة غرينلاند، واصفا ذلك بأنه اعتداء على السيادة الدانماركية.

تقرير: سلام خضر