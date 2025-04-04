مناطق توغل إسرائيل في الجنوب السوري وطبيعة غاراتها الجوية

تتوغل القوات الإسرائيلية في ريفي محافظتي القنيطرة ودرعا في الجنوب السوري بشكل متكرر بذريعة البحث عن أسلحة، انطلاقا من نقاط عسكرية أقيمت ضمن المنطقة العازلة على طول الشريط عند الجولان السوري المحتل.

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وتمتد الضربات الإسرائيلية بالمدفعية والصواريخ والطائرات إلى مواقع عسكرية في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوبي سوريا مرورا بريف دمشق الجنوبي ووصولا إلى عمق الأراضي السورية. ويستعرض هذا التقرير مناطق التوغل الإسرائيلي وطبيعة ما تستهدفه الغارات الإسرائيلية في سوريا وأهميتها. تقرير: سلام خضر

المصدر : الجزيرة