غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بمدينة صيدا جنوبي لبنان

استهدفت طائرة إسرائيلية شقة سكنية في مدينة صيدا جنوبي لبنان، ونقلت مراسلة الجزيرة عن مصدر أمني لبناني أن المستهدف بالغارة مسؤول فلسطيني وقد استشهد مع نجليه.

المصدر : الجزيرة