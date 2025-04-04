ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة ويشعل حربا تجارية عالمية

أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% كحد أدنى على واردات عشرات الدول موجة من ردود الفعل الدولية الغاضبة.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القرار بـ"الجائر" وأعلن أن الرد الأوروبي سيكون على مرحلتين، الأولى منتصف أبريل/نيسان والثانية نهاية الشهر.

في حين هددت ألمانيا باستهداف شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، بينما وصفت الصين الخطوة بأنها لا تتوافق مع قواعد التجارة الدولية، متعهدة باتخاذ تدابير مضادة.

وتراجعت الأسواق العالمية بعد الإعلان، لكن ترامب أكد أن الاقتصاد الأميركي سيخرج "أقوى وأضخم وأفضل".

تقرير: مريم أوباييش