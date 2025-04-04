أزمة إنسانية متفاقمة في غزة مع استمرار إغلاق المعابر

أفادت مصادر إنسانية بتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة استمرار إغلاق المعابر الحدودية منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي إغلاق جميع المخابز التابعة له بسبب نفاد مخزون الدقيق، بينما تنتظر آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات الحيوية على أبواب المعابر، خاصة كرم أبو سالم ورفح، من دون تمكنها من الدخول بسبب المنع الإسرائيلي.

وتستمر المناشدات الدولية لفتح فوري للمعابر وسط مخاوف من مجاعة وشيكة في القطاع الذي يعاني أصلا من حصار متواصل منذ 20 عاما.