العدل الدولية تواصل جلساتها لتقييم مسؤولية إسرائيل بشأن عمل المنظمات الإنسانية بفلسطين

واصلت محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع بشأن تقييم مسؤولية إسرائيل والتزاماتها بعمل منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، ووجودها ميدانيا على الأراضي الفلسطينية.

وتأتي الجلسات بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال اليوم الثاني، قدمت كل من جنوب أفريقيا وبلجيكا والجزائر والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وتشيلي وكولومبيا وبوليفيا مداخلاتها. واتفقت جميع هذه الدول على إدانة سلوك إسرائيل، معتبرة أن الفلسطينيين ضحايا إبادة جماعية.