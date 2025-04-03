تامر المسحال يكشف آخر تفاصيل مفاوضات الهدنة بغزة

كشف الإعلامي بقناة الجزيرة تامر المسحال عن آخر تفاصيل مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

ووفق مصادر الجزيرة، فإن حركة حماس قررت عدم الرد والتعاطي مع الورقة الإسرائيلية الأخيرة التي قدمتها للوسطاء، وأبلغتهم بنسف إسرائيل لمقترحهم الذي وافقت عليه الحركة قبل أيام.

وحمل الرد الإسرائيلي على مقترح الوسطاء رفضا وتغييرات على معظم بنوده، إذ أدخلت بند نزع سلاح المقاومة ورفض انسحاب قواتها وإعادة تموضعها في القطاع كمحددات للتفاوض، في حين حددت سقف الاتفاق بـ40 يوما تبدأ في اليوم الثاني منها المفاوضات على مبادئ جديدة.