المستشفى المعمداني بغزة يكتظ بالجرحى بعد مجزرة "دار الأرقم"

بثت الجزيرة صورا توثق وصول عشرات الشهداء والمصابين إلى المستشفى المعمداني، بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة “دار الأرقم” بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وارتفع عدد الشهداء إلى 31 في الغارة الإسرائيلية على المدرسة التي كانت تؤوي نازحين، وفق الدفاع المدني بغزة.

وقال مراسل الجزيرة أنس الشريف إن طائرة إسرائيلية استهدفت بـ3 صواريخ مبنى المدرسة، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن المفقودين تحت الأنقاض.