فرنسيون يتظاهرون تنديدا بتنامي ظاهرة كراهية المسلمين في البلاد

تجمّع متظاهرون في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس للتنديد بتنامي ظاهرة كراهية المسلمين في فرنسا.

واتهم المتظاهرون السلطات الفرنسية بالتخاذل في محاربة خطاب الكراهية ضد المسلمين، والتقاعس عن اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم وحراسة أماكن عبادتهم من الاعتداء وتدنيس أماكن عبادتها.

وكذلك، اتهم المتظاهرون أطرافا مؤثرة سياسيا وإعلاميا بإذكاء مشاعر الكراهية والتحريض ضد المسلمين في فرنسا لغايات سياسية وانتخابية، على حد قولهم.

تقرير: لطفي المسعودي