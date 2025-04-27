فلسطين وسوريا تتصدران مباحثات قطرية تركية رفيعة بالدوحة

تصدر الوضع الفلسطيني والشأن السوري قائمة القضايا التي ناقشها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة.

وقال رئيس الوزراء القطري إنه لا يمكن القبول بتجويع الشعب الفلسطيني أو استخدام الجوع سلاحا، مضيفا أن دولة قطر ستواصل جهودها مع الشركاء لإنهاء الحرب.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي إن الدوحة وأنقرة تدعمان الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن إسرائيل تمارس تطهيرا عرقيا في غزة، وتمنع الغذاء والدواء عن أهل القطاع.

تقرير: أحمد الجاسم