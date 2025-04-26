مدة الفيديو 00 دقيقة 56 ثانية 00:56

محطات العلاقة بين سوريا والعراق منذ انهيار نظام الأسد

مرت العلاقة بين سوريا والعراق، منذ انهيار نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، بمحطات عدة، يقدم هذا العرض أبرزها.
26/4/2025
المصدر : الجزيرة