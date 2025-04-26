الشيباني يدعو في مجلس الأمن لرفع العقوبات عن سوريا

دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال جلسة لمجلس الأمن إلى رفع العقوبات عن بلاده، مطالبا المجلس بالضغط على إسرائيل للانسحاب من سوريا.

من جانبه، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إن أفعال إسرائيل تشكل خطرا على العملية الانتقالية.

وأكد في لقاء مع الجزيرة أن هناك تطورات إيجابية في ما يخص رفع العقوبات على سوريا، معربا عن أمله في أن يحرز الاتصال الجديد بين الحكومة السورية والإدارة الأميركية تقدما باتجاه رفعها.