تواصل المواجهات في الفاشر وسط أزمة إنسانية متفاقمة

تستمر المواجهات في الفاشر وسط تصاعد التوترات الأمنية، حيث أدى القصف المدفعي لقوات الدعم السريع إلى مقتل 11 شخصا وتدمير مجمع كليات الطب ومرافق صحية، وفق مصادر عسكرية.

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وتؤكد منظمات إنسانية أن النازحين يواجهون مخاطر كبيرة في ظل انعدام الأمن ونقص الغذاء والمياه، في حين يعاني الأطفال والنساء من قسوة الظروف حتى في المناطق التي وصلوا إليها. ودفع تفاقم الأمراض في مخيمات جنوب دارفور، منظمات محلية لمناشدة وكالات الأمم المتحدة لفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات للمنكوبين. تقرير: الطاهر المرضي

الصادق البديري

المصدر : الجزيرة