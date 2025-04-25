تصاعد التوتر بين الهند وباكستان مع تبادل الإجراءات العقابية

يشهد الصراع بين الهند وباكستان تصعيدا خطيرا بعد سلسلة من الإجراءات العقابية المتبادلة بين البلدين.

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فقد تبنى مجلس الشيخ الباكستاني قرارا بالإجماع يدين ما وصفها بـ"الحملة الهندية لتشويه سمعة باكستان"، محذرا من تهديد الاستقرار الإقليمي. وأكدت باكستان امتلاكها قوة نووية وصواريخ متنوعة، مشددة على قدرتها على الرد حال الاعتداء عليها، كما استدعت وزارة الخارجية الباكستانية السفراء الأجانب لشرح إجراءاتها الأخيرة. تقرير: عبد الرحمن مطر

الصادق البديري

المصدر : الجزيرة