استهداف متكرر لمحطات التوليد الكهربائي في السودان

يتلاحق الاستهداف المتكرر لمحطات التوليد الكهربائي في السودان، بالتوازي مع الحرب الشاملة التي دخلت عامها الثالث.

واستهدفت أحدث تلك الهجمات على قطاع الكهرباء محطة التوليد الرئيسية في مدينة عطبرة الإستراتيجية شمالي البلاد، مما جعلها تدخل في إظلام تام، حيث أدى الهجوم وهو الثاني من نوعه إلى إيقاف المحطة عن الخدمة.

كما تعيش الولاية الشمالية حرمانا شبه شامل من الكهرباء، بعد الهجوم الخامس الذي استهدف المحطة الرئيسية لتوليد الكهرباء في سد مروي.