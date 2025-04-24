خلافات حادة تعرقل قرارات الكابينت الإسرائيلي بشأن غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) الذي عُقد مساء أول أمس الثلاثاء شهد خلافات حادة بين الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية.

وتمحورت الخلافات حول توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، حيث اقترح وزير الدفاع يسرائيل كاتس إدخال مساعدات بإشراف الجيش، بينما رفض رئيس الأركان إيال زامير تولي الجيش هذه المهمة.

وانتهى الاجتماع من دون قرارات، على أن يُستأنف اليوم الخميس.

تقرير: محمد خيري