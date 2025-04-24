اجتماعات عسكرية وسياسية في إسرائيل تبحث سبل التعامل مع غزة

يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل اجتماعا لبحث السيناريوهات المطروحة للتعامل مع العملية البرية العسكرية في قطاع غزة.

وتأتي الاجتماعات وسط خلافات حادة بين القيادتين السياسية والأمنية والعسكرية، واحتجاجات واسعة النطاق في إسرائيل تطالب بوقف الحرب مقابل إعادة المحتجزين.

وتبحث القيادتان العسكرية والسياسية في إسرائيل سيناريوهات عدة للتعامل مع القطاع، عقب فشل العملية الجارية بدفع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الاستجابة لشروط تل أبيب.

تقرير: محمد خيري