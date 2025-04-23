خلاف بين موسكو وكييف بشأن آلية وقف الحرب

تختلف نظرة الأوكرانيين والروس لآلية إنهاء الحرب التي استمرت 3 سنوات، إذ تستعجل كييف وقف الحرب، لكنها تصطدم بواقع معقد. ويبدو أن الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة البريطانية لندن لن يكون سهلا.

فقد كشفت صحيفة واشنطن بوست عن أن اللقاء الذي سيضم الأوكرانيين والأميركيين والفرنسيين والبريطانيين، سيدرس مقترحا أميركيا يشمل ضم روسيا شبه جزيرة القرم، التي احتلها من أوكرانيا عام 2014، وتجميد خطوط المواجهة.

وفي تصريح يحمل ملامح الخطوة الاستباقية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا يعترف قانونيا باحتلال القرم، التي أكد أنها أرض أوكرانية بموجب الدستور، وإنه لن يقبل باحتلالها أو احتلال أي جزء من بلاده.

تقرير: مصطفى أزريد