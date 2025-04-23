تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر السودانية

قال نازحون في مدينة الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور) للجزيرة إنهم يعيشون في ظل نقص حاد في الخدمات الأساسية، من الماء والغذاء والدواء والمأوى، فضلا عن انعدام الأمن بسبب تعرضهم للقصف بالمدافع.

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من جانبهم، طالب العاملون في المنظمات الإنسانية المنظمات الدولية بتوفير المواد الأساسية التي يحتاج إليها النازحون. ويقول التجار في الفاشر إن الحصار المفروض على المدينة منذ عام ونصف العام تسبب في انعدام أو شح في كل المواد الغذائية وغير الغذائية. تقرير: الطاهر المرضي

المصدر : الجزيرة