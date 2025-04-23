تعثر مساعي السلام في أوكرانيا وسط خلافات دبلوماسية حادة

تأجلت محادثات السلام المقررة في لندن بشأن الحرب الروسية-الأوكرانية، بعد غياب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وسط تسريبات بشأن مقترح أميركي يتضمن اعتراف واشنطن بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقف نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرافض للتنازلات، معتبرا أن "تصريحاته مضرة للغاية بمفاوضات السلام" وأن "القرم فقدت منذ سنوات".

وبينما يتمسك زيلينسكي بموقفه المطالب بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط، يؤكد الكرملين أن روسيا ستحقق أهدافها "بالحرب أو بالسلام"، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية وتطول قائمة الضحايا.

تقرير: مريم أوباييش