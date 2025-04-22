مشاكل يواجهها مربو الماشية في سوريا

يعاني مربو الأغنام في سوريا من غلاء سعر الأعلاف، بسبب الجفاف وتقلص المراعي، وتواجه هذه الثروة مصاعب كثيرة بسبب السياسات الاقتصادية للنظام السابق والفساد الذي أصاب ملف الدعم.

المصدر : الجزيرة