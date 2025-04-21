فرص تقارب بين طهران وواشنطن تتشكل قبل جولة تفاوض ثالثة

تجاوزت إيران والولايات المتحدة مرحلتين من المفاوضات الأولية في مسقط ثم في روما، وستعودان إلى مسقط الأسبوع المقبل.

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وكشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم رضائي عن أن الطرفين ناقشا في روما الإطار العام وجدول الأعمال والمحاور الفنية، وتوصلا لتفاهمات. وستكون الخطوة التالية محادثات تقنية بين خبراء من الجانبين الأربعاء المقبل، تتلوها جولة تفاوض ثالثة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف. تقرير: جعفر سلمات

المصدر : الجزيرة