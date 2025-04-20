آلاف الجرحى والمرضى بغزة يواجهون ظروفا قاسية للنقص الحاد في الأدوية

يستمر تدهور القطاع الصحي في قطاع غزة مع استمرار الحرب والحصار وتدمير البنية الأساسية. ويواجه آلاف الجرحى والمرضى ظروفا إنسانية قاسية نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

ويأتي ذلك في ظل إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الطبية إلى القطاع.

وقالت سيدة إن الأوضاع الصحية لأهالي غزة سيئة جدا بعد الإغلاق الإسرائيلي التام على قطاع غزة، والمستشفيات تخبر المرضى أن الأدوية غير متوفرة بسبب الإغلاق.

وقال آخر إن وضعهم يشبه وضع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وإن استئناف الاحتلال للحرب قضى على أحلام بعض الجرحى في السفر من أجل العلاج.