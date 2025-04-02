الضفة الغربية.. توسع استيطاني إسرائيلي غير مسبوق

تحوي الضفة الغربية التي تشهد توسعا استيطانيا غير مسبوق على مدن وقرى ومخيمات شكلها الفلسطينيون في مناطق مختلفة عقب تهجيرهم من مدنهم وقراهم داخل الخط الأخضر عام 1948.

وقسم اتفاق أوسلو مساحة الضفة الغربية إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج). والمنطقة (ج) هي الجزء الأكبر من الضفة الغربية وتشكل وحدها نحو 60% من أراضي الضفة وفيها الأغلبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية.

وبالنسبة لإسرائيل التي يحكمها بنيامين نتنياهو فإن الضفة الغربية هي قلب المشروع الصهيوني، وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد قال إن الحكومة حطمت في العام الماضي رقما قياسيا في عدد المباني العربية غير القانونية التي هدمتها في الضفة الغربية.

تقرير: صهيب العصا