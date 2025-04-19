قصف أميركي غير مسبوق يستهدف اليمن بـ300 غارة خلال شهر

في تصعيد عسكري أميركي غير مسبوق أعلنت القيادة الوسطى تنفيذ 300 غارة منذ منتصف مارس/آذار على اليمن، بينما تقدر جماعة أنصار الله (الحوثيين) الرقم بنحو 900 غارة استهدفت مناطق متعددة في البلاد.

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وتوسعت رقعة الاستهداف لتشمل 12 محافظة يمنية، بما فيها صنعاء وصعدة والحديدة ومأرب والبيضاء وذمار، مستهدف قواعد جوية وموانئ ومنشآت اقتصادية ومراكز قيادة. واستخدمت واشنطن صواريخ توماهوك وقاذفات B-2 الاستراتيجية، وعززت وجودها العسكري بنقل حاملة الطائرات كارل فينسن إلى المنطقة. بينما أعلنت جماعة أنصار الله بالمقابل تنفيذ 78 عملية خلال مارس/آذار، مستهدفةً سفناً أميركية بـ170 صاروخاً وطائرة مسيرة. تقرير: سلام خضر

الصادق البديري

المصدر : الجزيرة