أمير قطر يبحث مع الرئيس الروسي قضايا غزة وسوريا والتعاون التجاري

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن بلاده تسعى لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، في العاصمة موسكو.

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وحمل أمير قطر إسرائيل مسؤولية انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة، في حين أكد بوتين توافق موسكو والدوحة بشأن شروط تحقيق تسوية دائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وبحث الزعيمان أيضا قضايا أخرى من ضمنها الملف السوري، وأكدا أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وروسيا. تقرير: رانيا دريدي

المصدر : الجزيرة