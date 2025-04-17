تزايد المعارضة الإسرائيلية الداخلية لحرب غزة

تصاعدت موجة المعارضة الداخلية في إسرائيل ضد استمرار الحرب على قطاع غزة، وتزايدت أعداد الموقعين على العرائض المطالبة بوقف الحرب وإستعادة الأسرى.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن توقيع نحو 120 ألف إسرائيلي من مختلف الأطياف والشرائح المجتمعية على عرائض تطالب بوقف الحرب وإعادة الأسرى.

ومن بين الموقعين 37 إسرائيليا من الأسرى السابقين في غزة و10 آلاف من جنود الاحتياط والضباط السابقين في الجيش والشرطة، منهم ألفا جندي من لواء المظليين والمشاة و1700 من جنود الاحتياط السابقين في لواء المدرعات، في مؤشر قوي على تنامي الرفض الداخلي لاستمرار العمليات العسكرية في القطاع.