إيران تحذر من انهيار المسار الدبلوماسي بسبب "تناقضات أميركية"

قالت الوكالة الرسمية الإيرانية إن الجولة الثانية من المباحثات مع الولايات المتحدة ستعقد في روما، في وقت أدان فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ما اعتبره تناقضا وتضاربا في المواقف الأميركية.

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ووصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي العاصمة الإيرانية طهران، بالتوازي مع نشر صحيفة لوموند الفرنسية حوارا معه، قال فيه إن أي اتفاق بشأن إيران من دون مشاركة الوكالة سيكون مجرد حبر على ورق. تقرير: مصطفى ازريد

المصدر : الجزيرة