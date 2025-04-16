سكان غزة يعانون من أجل الحصول على وجبة طعام واحدة

مع استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق، تتفاقم معاناة السكان في قطاع غزة حيث يحتشد الآلاف كل صباح من أجل الحصول على وجبة طعام واحدة لإطعام أطفالهم.

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وتشدد القوات الإسرائيلية الحصار على القطاع من خلال مواصلة إغلاق كافة المعابر ومنع إدخال المساعدات بما فيها الأغذية والأدوية والوقود. وتواصل التكايا المتبقية في القطاع تقديم الوجبات للمواطنين في حدود استطاعتها بسبب النفاد المستمر لمخزوناتها، وهو أمر أكدت المنظمات الأممية خطورته. تقرير: أشرف أبو عمرة

المصدر : الجزيرة