ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية على واردات الأدوية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية على واردات الأدوية القادمة من الخارج، وقال إن الغاية الرئيسية من هذه الإجراءات هي تحفيز شركات الأودية العالمية لنقل عملياتها إلى داخل أميركا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة سوف تسهم في تعزيز الصناعة الدوائية المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل في الولايات المتحدة.

ولم يقدم ترامب تفاصيل إضافية عن حجم هذه الرسوم أو الدول المستهدفة بها، لكن تصريحاته تشير إلى توجه جاد نحو تغيير سياسات استيراد الأدوية في أميركا.