مباحثات قطرية مصرية لإنهاء حرب غزة وتوحيد الصف الفلسطيني

شدد بيان صادر عن اجتماع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى.

وأكد البيان القطري المصري على موقف البلدين الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، في وقت يكثف فيه البلدان جهود الوساطة والعمل المشترك لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعلنت الدوحة والقاهرة دعمهما جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وضرورة توحيد الصف الفلسطيني، إلى جانب تأكيدهما دعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

تقرير: أحمد الجاسم