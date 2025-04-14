ماذا حدث في مخيم "زمزم" بالفاشر شمالي دارفور؟

قال مصدر عسكري سوداني للجزيرة إن قوات الدعم السريع اقتحمت مخيم “زمزم” للنازحين بالفاشر في ولاية شمال دارفور، وقتلت عددا من المقيمين فيه وشردت آخرين.

وأشار المصدر إلى أن آلاف النازحين فروا باتجاه مدينة الفاشر مشيا على الأقدام.

بدوره، قال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في حكومة إقليم دارفور بابكر حمدين إن مدينة الفاشر والمخيمات حولها تتعرض لقصف عنيف بالأسلحة الثقيلة من قبل قوات الدعم السريع، لافتا إلى أن الأوضاع الإنسانية في عدد من مدن وقرى ولاية شمال دارفور مزرية.

تقرير: ناصر آيت طاهر